В гордуме Екатеринбурга появится женская межпартийная фракция

Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM В Екатеринбургской городской думе будет создана межпартийная группа «Женская фракция». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе думы.

Организационное собрание пройдёт 23 января. На нём изберут председателя новой фракции и расскажут собравшимся о целях и задачах.

Известно, что новая группа будет курировать вопросы, посвящённые проблемам материнства и детства, социальные вопросы, а также всё, что касается насилия в семье, гендерного равенства, воспитания и образования, соцподдержки инвалидов и пожилых граждан.

Добавим, всего в Екатеринбургской гордуме насчитывается 36 депутатов. Из них женщин всего семь.