Вторник, 22 Января 2019 года
14:29:42 МСК

В гордуме Екатеринбурга появится женская межпартийная фракция

Политика

Она будет заниматься социальными вопросами

Екатеринбург, 22 января 2019, 14:29 — REGNUM  В Екатеринбургской городской думе будет создана межпартийная группа «Женская фракция». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе думы.

Организационное собрание пройдёт 23 января. На нём изберут председателя новой фракции и расскажут собравшимся о целях и задачах.

Известно, что новая группа будет курировать вопросы, посвящённые проблемам материнства и детства, социальные вопросы, а также всё, что касается насилия в семье, гендерного равенства, воспитания и образования, соцподдержки инвалидов и пожилых граждан.

Добавим, всего в Екатеринбургской гордуме насчитывается 36 депутатов. Из них женщин всего семь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы инвалидов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить