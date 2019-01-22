Южная Корея готовится к отказу от ядерной энергии

Сеул, , 14:36 — REGNUM Уже в марте будет представлен план по отказу Республики Корея от использования ядерной энергии. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства промышленности.

Президент Мун Чжэ Ин ещё два года назад пообещал не строить новые атомные электростанции и закрыть уже существующие. Такая политика обусловлена стремлением избежать повторения техногенных катастроф, наподобие чернобыльской и фукусимской, и намерением перейти на выработку экологически чистой энергии. В связи с этим, правительство завершает разработку поэтапной программы закрытия АЭС. Начать планируется с создания научно-исследовательского института, который займётся детальной проработкой остановки и уничтожения каждого энергоблока. Также будет начата утилизация реактора «Кори-1», завершившего свою работу ещё в 2017 году после 40 лет непрерывной эксплуатации. Впрочем, на полное закрытие и снос АЭС может уйти ещё 15−20 лет, отмечает Yonhap.

На данный момент в Южной Корее работают 24 реактора, обеспечивающих выработку 27% всей энергии в стране. В то же время, около 70% генерируется на тепловых электростанциях, существенно загрязняющих атмосферу.