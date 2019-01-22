Командир пакистанского «Талибана"* убит на севере страны

Исламабад, , 15:16 — REGNUM Полиция города Хангу в Пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва сообщила о ликвидации одного из командиров пакистанского крыла «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на офицера полиции района Шахаба Али Шаха, полевой командир «Ислам» и двое его сподручных были уничтожены в ходе рейда сил безопасности возле тюрьмы города Хангу. Предполагается, что ликвидированные боевики были причастны к теракту на рынке в Оракзае 23 октября 2018 года, жертвами которого стали 33 человека.

По сообщению полиции, террористы активно занимались подготовкой новых нападений, возможно, с участием смертников. Ранее силы безопасности уже сообщали о ликвидации террористов в районе Хангу. Операция продолжается.