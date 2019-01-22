Вторник, 22 Января 2019 года
15:17:11 МСК

Командир пакистанского «Талибана"* убит на севере страны

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Ликвидированная группа террористов причастна к теракту в Оракзае

Исламабад, 22 января 2019, 15:16 — REGNUM  Полиция города Хангу в Пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва сообщила о ликвидации одного из командиров пакистанского крыла «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на офицера полиции района Шахаба Али Шаха, полевой командир «Ислам» и двое его сподручных были уничтожены в ходе рейда сил безопасности возле тюрьмы города Хангу. Предполагается, что ликвидированные боевики были причастны к теракту на рынке в Оракзае 23 октября 2018 года, жертвами которого стали 33 человека.

По сообщению полиции, террористы активно занимались подготовкой новых нападений, возможно, с участием смертников. Ранее силы безопасности уже сообщали о ликвидации террористов в районе Хангу. Операция продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить