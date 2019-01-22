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Замгубернатора и мэр Белгорода поменялись местами

Политика

Племяннику белгородского губернатора не дали занять пост врио мэра

Белгород, 22 января 2019, 14:25 — REGNUM  Первым заместителем главы администрации Белгорода стал Юрий Галдун, который 18 января оставил пост заместителя губернатора Белгородской области — начальника департамента ЖКХ. Об этом 21 января сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

Так как мэр Белгорода Константин Полежаев ушёл в отставку ради освободившегося кресла в областном правительстве, вице-мэр Юрий Галдун будет исполнять обязанности главы администрации города Белгорода.

Управленческую структуру администрации Белгорода на внеочередной сессии 21 января «оптимизировали» депутаты горсовета. Теперь в структуре мэрии образовалась отдельная должность первого заместителя мэра и отдельная — заместителя мэра по экономике. Ранее обе эти функции выполнял один человек — первого заместителя главы администрации Белгорода по экономике. С февраля 2018 году этот пост занимал Михаил Савченко — экс-руководель АО «Корпорация «Развитие», экс-депутат областной думы, и, как сообщают региональные источники, племянник губернатора Евгения Савченко.

За Михаилом Савченко осталась должность заместителя мэра по экономике, но из-за решения депутатов возможность стать врио главы городской администрации он потерял. Юрий Галдун будет выполнять обязанности мэра до проведения нового конкурса, назначенного на 12 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Нового мэра Белгорода депутаты выберут 12 марта

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