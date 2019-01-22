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Министерство обороны Индии планирует закупить управляемые ракеты у Франции

Политика

Армия Индии планирует купить у Франции более 3000 противотанковых управляемых ракет

Нью-Дели, 22 января 2019, 14:49 — REGNUM  «Предложение армии Индии о покупке 3000 управляемых ракет второго поколения для противотанкового ракетного комплекса Milan-2T в скором времени будет обсуждаться на совещании высокого уровня в министерстве обороны», — заявили журналистам представители министерства обороны Индии 21 января.

Сообщается, что производство этих ракет будет происходить на совместном индийско-французском предприятии.

По информации индийского новостного агентства Ani, подобная закупка может стать временной мерой перед тем, как армия сможет получить противотанковые ракеты третьего поколения, произведенные в Индии.

Дальность ракет второго поколения составляет два километра.

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Зарубежная хроника
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