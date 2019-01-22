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Премьер Нарендра Моди: в альянсе правящей партии Индии миллиард человек

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал свое мнение по поводу формирования оппозиционного альянса в стране

Нью-Дели, 22 января 2019, 14:40 — REGNUM  «Оппозиционный альянс построен на непотизме, коррупции, скандалах, негативном отношении, нестабильности и неравенстве. Это уникальный тип альянса», — заявил сторонникам правящей партии Индии на Гоа премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Наша партия же смогла сформировать альянс из граждан страны численностью более миллиарда человек. И кто по вашему мнению сильнее?», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также заявил, что лидеры партии Индийский Национальный Конгресс всего лишь пытаются заигрывать с людьми и вводят их в заблуждение.

«Доказательством эффективности политики нашей партии могут послужить различные государственные программы, которые стали причиной экономического роста страны и повышения благосостояния граждан», — отметил политик.

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Зарубежная хроника
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