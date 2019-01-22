Обвиняемого в шпионаже против РФ Уилана Мосгорсуд оставил под стражей

Москва, , 14:19 — REGNUM Московский городской суд признал законным заключение под стражу задержанного по подозрению в шпионаже против России гражданина США, Канады, Великобритании и Ирландии Пола Уилана. Такое решение служители Фемиды вынесли сегодня, 22 января, постановив оставить подозреваемого в СИЗО.

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Сторона защиты Уилана настаивала на освобождении из-под стражи под залог, однако суд жалобу адвокатов отклонил.

При этом сдаваться правозащитники не намерены и продолжат обжалование решения суда о его заключении под стражу. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, которые приводит РИА Новости, сторона защиты обратится в вышестоящую инстанцию.

Добавим, что заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов.

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Арестованный в РФ за шпионаж — не только американец, но и британец

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности при проведении «шпионской акции» в конце декабря 2018 года. Его обвинили в шпионаже. Известно, что, помимо гражданства США, задержанный имеет гражданство Великобритании и Ирландии.

По данным американских СМИ, в прошлом Уилан долгое время служил в корпусе морской пехоты США, участвовал в кампании в Ираке в начале 2000-х годов. Однако из рядов вооруженных сил США был уволен с позором — его обвинили в воровстве. В последнее время он часто бывал в России.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, менять Пола Уилана на российских граждан, арестованных за рубежом, Москва не будет.

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