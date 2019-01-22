Вторник, 22 Января 2019 года
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Министр обороны Индии: оппозиция пытается саботировать сделку по «Рафалям»

Политика

Министр обороны Индии поделилась мнением о нашумевшем скандале вокруг дела о покупке истребителей «Рафаль»

Нью-Дели, 22 января 2019, 16:03 — REGNUM  «На все вопросы о сделке по покупке правительством 36 истребителей «Рафаль» уже ответил Верховный суд Индии. Оппозиционные силы в стране пытаются саботировать или отменить сделку», — заявила журналистам министр обороны Индии Нирмала Сатхараман.

Она также назвала попытки лидера партии Индийский Национальный Конгресс Рахула Ганди вызвать премьер-министра страны Нарендру Моди на открытые дебаты «искусственным штормом».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр обороны также отметила, что скандал вокруг этого дела может нанести ущерб национальной безопасности страны.

«Все попытки оппозиции поставить под сомнение эту сделку идут в ущерб стратегическим интересам страны. Правительству необходимо было заключить эту сделку, так как наши соседи уже имеют самолеты четвертого и пятого поколения», — добавила министр.

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Зарубежная хроника
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