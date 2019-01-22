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Пакистанскому МИДу не удалось организовать переговоры с «Талибаном"*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Боевики отказались от встреч как с Залмаем Халилзадом, так и с афганским правительством

Исламабад, 22 января 2019, 14:46 — REGNUM  Пакистансий МИД сообщил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет участвовать в переговорах с представителем США Залмаем Халилзадом в Исламабаде, а также категорически отверг возможность переговоров с афганским правительством.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, переговоры со спецпредставителем Госдепа США Залмаем Халилзадом в Исламабаде в ближайшее время не состоятся, вопреки стараниям пакистанского МИДа. Боевики обвинили американского представителя в том, что он отходит от согласованной повестки. По словам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они продолжат переговоры только по трем пунктам: вывод войск США из Афганистана, обмен пленными и свобода передвижения для лидеров организации.

Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались вести какие-либо переговоры с афганским правительством. Ранее американская сторона надеялась с помощью Пакистана вовлечь официальный Кабул в переговорный процесс.

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Зарубежная хроника
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