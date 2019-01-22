Порошенко о Донбассе: «Никаких федераций и никаких специальных статусов»

Киев, , 14:11 — REGNUM «Украина всегда помнила и будет помнить об украинцах, которые вынуждены жить на временно оккупированных территориях страны. Работа по их освобождению продолжается». Об этом 22 января заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения акта воссоединения Украинской народной неспублики и Западно-украинской народной республики.

«В День соборности мы искренне обращаемся к нашим землякам, которые живут в границах Украины, но на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения от враждебного ига», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Киев не согласится с требованиями Москвы и не предоставит Донбассу федеративный или специальный статус.

«Всем должно быть четко понятно — Украина является унитарным государством, с одним государственным языком — так записано в украинской Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украина», — сказал Порошенко.

По его словам, в Кремле «не собирались мириться с фактом получения Украиной независимости».

«Буквально с момента провозглашения нашей независимости начались попытки восстановления Российской империи… Мы можем точно назвать эти попытки началом гибридной войны против Украины. Орудием для врага стали украинские политики, которые рисовали карту по разделу Украины, делили ее на русскоязычную и украиноязычную. И они равнодушно смотрели на то, как разворовывали армию, помогали завязать на шее экономики «газовую петлю» кабальных контрактов», — напомнил глава государства.

Напомним, что феврале 2015 года Киев, Москва и ОБСЕ подписали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. 11-й пункт документа обязывает Киев предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

«11.Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года», — говорится в тексте комплекса мер.