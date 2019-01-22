Лидер «желтых жилетов»: «Мы ничего не боимся»

Париж, , 14:11 — REGNUM Лидер активистов «желтых жилетов» Эрик Друэ пообещал более интенсивную мобилизацию во Франции в ближайшие недели, сообщает Le Parisien.

Лидер активистов начал новое «наступление» через социальные сети, опубликовав сообщение: «Желтая ночь. Приготовься».

На странице в Facebook Эрик Друэ разместил «открытое письмо президенту Франции», где сформулировал «новый запрос о встрече с Эммануэлем Макроном», который, по его словам, глава государства оставляет без ответа.

Эрик Друэ предупреждает, что «ближайшие недели будут суровыми для Франции», так как «движение усилится».

«Желтые жилеты» могут появляться в любой момент, везде, днем, ночь, в выходные. Мы ничего не боимся», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу, 19 января, в ходе десятого акта мобилизации «желтых жилетов» во Франции, по данным МВД, собралось 84 тыс. активистов, в то время как сами «желтые жилеты» насчитали 147 тыс. человек.

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