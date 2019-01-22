Пакистанская народная партия стремится защитить автономию провинции Синд

Карачи, Пакистан, , 15:49 — REGNUM 21 января председатель Пакистанской народной партии в провинции Синд Нисар Ахмед Хухро объявил о планирующихся массовых демонстрациях в провинции в поддержку местных властей и против федерального правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, правящая партия провинции Синд опасается за права автономии и самоуправления, данные в свое время властями этому субъекту федерации. Ранее правительство Пакистана потребовало, чтобы главный министр провинции из Народной партии Мурад Шах ушёл в отставку из-за обвинений в коррупции. Также правительство пригрозило «принять критические меры» к властям провинции, ведущим самостоятельную политику, но отрицало возможность введения прямого правления в провинции.

Пакистанская народная партия, опасаясь за самостоятельность провинции, планирует в следующем месяце организовать массовые демонстрации и шествия. Центральное правительство пока не отреагировало на решение властей Синда.