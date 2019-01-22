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Пакистанская народная партия стремится защитить автономию провинции Синд

Политика

Правящая партия Синда готова на массовые акции протеста

Карачи, Пакистан, 22 января 2019, 15:49 — REGNUM  21 января председатель Пакистанской народной партии в провинции Синд Нисар Ахмед Хухро объявил о планирующихся массовых демонстрациях в провинции в поддержку местных властей и против федерального правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, правящая партия провинции Синд опасается за права автономии и самоуправления, данные в свое время властями этому субъекту федерации. Ранее правительство Пакистана потребовало, чтобы главный министр провинции из Народной партии Мурад Шах ушёл в отставку из-за обвинений в коррупции. Также правительство пригрозило «принять критические меры» к властям провинции, ведущим самостоятельную политику, но отрицало возможность введения прямого правления в провинции.

Пакистанская народная партия, опасаясь за самостоятельность провинции, планирует в следующем месяце организовать массовые демонстрации и шествия. Центральное правительство пока не отреагировало на решение властей Синда.

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Зарубежная хроника
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