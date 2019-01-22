Опасный прецедент: о ситуации с долгами за газ в Чечне

Барнаул, , 14:08 — REGNUM История с намерением списать задолженность населения Чечни за газ, образовавшуюся с 2007 по 2015 годы, которая, по уточнённым данным «дочки» Газпрома, составляет 9,3 млрд руб, подняла ещё одну важную проблему — неравномерность масштабов газификации в России, полагает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»).

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованную информацию об уточнённой сумме долга за газ жителей Чечни, он отметил:

«Решение о списании долгов жителям Чечни, принятое под предлогом снижения социальной напряженности в республике, эту самую напряженность в российском обществе, наоборот, повысило. Люди не могут понять, почему российская власть кому-то легко прощает огромные долги, одновременно выжимая последнее с большинства своих граждан. И Чечня — далеко не единственный пример.

До этого Россия списала многомиллиардные долги странам Африки. Но теперь создан очень опасный прецедент внутри страны. Ему могут последовать другие республики Северного Кавказа, которые и так не отличаются платежной дисциплиной. Да и среди жителей Чечни явно не прибавится добросовестных плательщиков — зачем платить, если долги все равно спишут? Что, в свою очередь, вызовет резкое неприятие у жителей остальных регионов страны, которым фактически придется заплатить за это. В конечном счете это станет серьезной миной под всю конструкцию нашего федеративного государства. Поскольку нарушает важный конституционный принцип равноправия субъектов РФ.

Нужно понимать, что чеченская история подняла еще одну важную проблему. А именно неравномерность масштабов газификации в стране. Почему в Чечне такие большие долги? Да потому что там газифицировано 98% домов. А вот в Сибири, которая этот газ добывает — только треть. В Алтайском крае процент газификации еще ниже — в районе 15%. И этот процесс откровенно буксует: стоимость подключения слишком велика для наших небогатых жителей. Так что у нас нет проблемы долгов населения за газ. Нет газа — нет долгов. Ну, или почти нет.

Так, на 1 июня 2017 года просроченная задолженность потребителей природного газа в Алтайском крае составляла около 500 млн рублей. При этом львиная доля — долги муниципальных организаций. Частные домовладения должны были около 65 млн рублей. Копейки по сравнению с долгами жителей Чечни».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Грозном удовлетворил требования прокуратуры о списании ввиду истечения срока давности дебиторской задолженности населения за газ, поскольку предъявление требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и протестные выступления».

Позднее министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров заявил, что у Чечни прав не больше, чем у других регионов России, однако в сфере газификации есть своя специфика. По мнению чиновника, вплоть до окончания боевых действий Чечня не пользовалась «голубым топливом», поэтому местные жители не должны оплачивать задолженность, образовавшуюся именно в этот период.

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У Газпрома на этот счёт другое мнение. Принятое судом решение о списании долгов жителей Чечни за газ противоречит действующим правовым нормам, заявил зампред правления Газпрома Валерий Голубев. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте «Газпром межрегионгаз» (дочки «Газпрома»), размер задолженности населения Чеченской республики с 2007 по 2015 год составлял 9,3 млрд рублей (эта сумма, которую суд постановил списать как невозвратный долг), а с 2015 по 2018 год задолженность увеличилась до 13,2 млрд руб. Общий долг населения Чечни за газ перед Газпромом на 1 декабря 2018 года составляет 13,2 млрд рублей.

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