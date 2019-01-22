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Никола Пашинян отправится в Москву 25 января

Политика

В этот день состоится его выступление в штаб-квартире Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Москва, 22 января 2019, 14:04 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никола Пашинян отправится в Москву 25 января, сообщает «Арменпресс».

В этот день состоится его выступление в штаб-квартире Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Событие связано с переходом председательства от России к Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Москве с визитом находится премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он прибыл для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного соглашения между странами. Ожидается, что приватная беседа двух лидеров начнётся в 14:00.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Абэ начнут переговоры в 14:00 по Москве — Песков

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Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян
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