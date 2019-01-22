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В афганской провинции Урузган убито 30 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Военно-воздушными силами Афганистана

Кабул, 22 января 2019, 14:19 — REGNUM  21 января официальные представители Национальных сил безопасности и обороны Афганистана в провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 30 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Военно-воздушные силы Афганистана провели несколько ночных вылетов, в результате которых были нанесены авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хаз Урузган.

В результате регулярных ночных вылетов Военно-воздушных сил Афганистана возможности боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводить операции в это время суток были сведены к минимуму.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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