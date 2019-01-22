Пули-Хумри, Афганистан, , 16:23 — REGNUM 21 января официальные представители Национального директората безопасности Афганистана в провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Pajhwok Afghan News», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена недалеко от столицы провинции города Пули-Хумри.

В ходе операции Национальными силами безопасности и обороны было конфисковано значительное количество оружия и взрывных устройств, принадлежавших талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.