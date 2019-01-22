Вторник, 22 Января 2019 года
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В афганской провинции Баглан ликвидировано 12 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны

Пули-Хумри, Афганистан, 22 января 2019, 16:23 — REGNUM  21 января официальные представители Национального директората безопасности Афганистана в провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Pajhwok Afghan News», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена недалеко от столицы провинции города Пули-Хумри.

В ходе операции Национальными силами безопасности и обороны было конфисковано значительное количество оружия и взрывных устройств, принадлежавших талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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