Мартин Лютер Кинг знал бы, что сделает Америку великой, считает его сын

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Мартин Лютер Кинг «был строителем мостов, а не стен», заявил его сын Мартин Лютер Кинг III, упрекая вице-президента Майка Пенса за то, что он поделился цитатой из Кинга при обсуждении прекращения шатдауна из-за спора о пограничной стене. Об этом сообщает The Washington Examiner.

«Нынешний год, вероятно, даст больше поводов задуматься, чем любой другой, потому что мне интересно, что бы сказал [о происходящем] мой отец… Тем более, когда вице-президент попытался сравнить нынешнего президента с Мартином Лютером Кингом», — сказал Мартин Лютер Кинг III.

По его словам, его отец строил мосты между людьми, а не стены:

«Он сказал бы, что любовь, а не ненависть, сделает Америку великой. Вы все это слышали? Любовь, а не ненависть сделает Америку великой. Видите, мы его не достигли, то, что у нас было — это всплески величия».

Когда в своем воскресном интервью вице-президент Пенс выступал за безопасную границу и за прекращение шатдауна, он упомянул, насколько Мартин Лютер Кинг сейчас находится «в сердцах и умах американского народа»:

«Одна из моих любимых цитат из доктора Кинга: «Сейчас самое время воплотить в жизнь обещания демократии». Подумайте, насколько он изменил Америку, — сказал Пенс на CBS в программе «Лицом к народу», он вдохновил нас на изменения в законодательном процессе, чтобы стать более совершенным союзом, и это именно то, к чему что президент Трамп призывает Конгресс: подойти к столу переговоров в духе доброй воли. Мы обезопасим нашу границу, мы вновь откроем наше правительство».

Напомним, блокировка работы правительства, вступившая сегодня в свой 32-й день, связана с спором о финансировании пограничной стены, ведущемся между президентом Трампом и демократами в Конгрессе. Демократы отказываются принимать бюджет с учетом $5,7 млрд для проекта Трампа. В результате шатдауна примерно 800 000 федеральных служащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без оплаты.