Сальвини о споре с МВФ: с руководителями фонда «не все в порядке»

Рим, , 13:55 — REGNUM С «повелителями» Международного валютного фонда «не все в порядке», заявил во вторник, 22 января, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя конфликт между властями страны и МВФ, передает информагентство Askanews.

Как сообщалось ранее, 21 января в МВФ сообщили о включении Италии в список основных глобальных рисков и снизил прогноз роста ВВП страны с 1% до 0,6%. В тот же день Сальвини заявил, что если кто и является «угрозой для мировой экономики», так это именно МВФ, чья история экономических рецептов «увенчана ошибочными прогнозами», а немногие достижения соседствуют «с многочисленными катастрофами».

Во вторник Сальвини конкретизировал свою позицию: у МВФ нет никаких оснований для подобных выводов, экономика страны здорова, ее граждане умеют хранить свои средства, государство со своей стороны защищает банковские сбережения граждан.

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