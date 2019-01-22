Как США вмешались в вопрос по Курилам, а Киев опозорился: Радио REGNUM

Москва, 22 января 2019, 14:00 — REGNUM
- О роли США в переговорах СССР и Японии по Курилам;
- На Украине внутренняя политика позорно провалена;
- Анкара готовится начать международное следствие по делу Хашогги;
- Трамп призвал Китай решиться на настоящую сделку;
- У берегов Крыма погибли 14 моряков.
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Читайте ранее в этом сюжете: США нацелились на российские системы ПВО, ПМР — на Москву: Радио REGNUM