Правящая партия Бангладеш: пусть ООН покажет страну с образцовыми выборами

Дакка, , 14:28 — REGNUM Генеральный секретарь правящей партии Бангладеш «Авами лиг» Обайдул Кадер потребовал, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) показала хотя бы одну страну, которая смогла провести «безупречные выборы». Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало».

Сообщается, что резкое заявление лидера «Авами лиг» стало ответом на комментарий генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что «парламентские выборы в Бангладеш были далеки от идеала». Генсек ООН также призвал правящую партию и оппозицию «вступить в комплексные переговоры для стабилизации политической жизни в стране». В свою очередь Обайдул Кадер подчеркнул, что эффективный диалог между основными политическими силами является признаком любого демократического государства. Тем не менее глава «Авами лиг» отказался вести переговоры с оппозиционной «Националистической партией Бангладеш» (НПБ) по вопросу обвинений в фальсификации результатов выборов.

Напомним, что 30 декабря 2018 года в Бангладеш состоялись всеобщие парламентские выборы. По результатам голосования победу одержала «Авами лиг», которая получила 86% мест. Ее основной политический оппонент «Националистическая партия Бангладеш» получила всего 3,3% мест в парламенте. Впоследствии лидеры НПБ обвинили «Авами лиг» и правительство Бангладеш во главе с Шейхом Хасиной Вазед в фальсификации итогов голосования.