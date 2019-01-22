28% жителей Великобритании выступают за Brexit без соглашения — опрос

Лондон, , 13:48 — REGNUM Британская газета The Guardian опубликовала результаты опроса, согласно которому, 28% респондентов выступают за выход страны из ЕС без какого-либо соглашения и 24% хотят повторного референдума.

8% респондентов считают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна продолжать искать поддержку своего проекта в парламенте, а 11% считают, что ей следует назначить всеобщие выборы.

Напомним, менее чем через неделю после массового отказа от соглашения по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила свой «план B», чтобы вывести Великобританию из Евросоюза.

Brexit, запланированный на 29 марта 2019 года, вероятно, будет перенесен на более поздний срок.