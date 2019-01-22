Вторник, 22 Января 2019 года
13:48:51 МСК

28% жителей Великобритании выступают за Brexit без соглашения — опрос

Политика

24% хотят повторного референдума

Лондон, 22 января 2019, 13:48 — REGNUM  Британская газета The Guardian опубликовала результаты опроса, согласно которому, 28% респондентов выступают за выход страны из ЕС без какого-либо соглашения и 24% хотят повторного референдума.

8% респондентов считают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна продолжать искать поддержку своего проекта в парламенте, а 11% считают, что ей следует назначить всеобщие выборы.

Напомним, менее чем через неделю после массового отказа от соглашения по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила свой «план B», чтобы вывести Великобританию из Евросоюза.

Brexit, запланированный на 29 марта 2019 года, вероятно, будет перенесен на более поздний срок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить