Беженцев рохинджа продолжают удерживать на границе Индии и Бангладеш

Нью-Дели, , 13:57 — REGNUM Беженцы рохинджа, попытавшиеся 18 января пересечь границу Индии и вернуться в Бангладеш, вынуждены жить на нейтральной полосе на границе. По сообщению бангладешского издания «Протхом ало», задержанные провели несколько дней под открытым небом между пограничными ограждениями, после чего им предоставили несколько палаток.

Сообщается, что беженцы были задержаны у 2029 столба на индийско-бангладешской границе при попытке нелегально проникнуть на территорию Бангладеш ночью 18 января. Представители пограничных подразделений Индии и Бангладеш отказываются пропустить их на территорию своей страны по причине того, что задержанные не являются гражданами соответствующих стран. Власти Индии и Бангладеш обвиняют друг друга в планировании и организации данной «провокации», а также в попытках вытеснить беженцев на территорию соседнего государства.

Жители близлежащих деревень отметили, что среди задержанных 17 детей. Многие из них испытывают проблемы со здоровьем, вызванные длительным пребыванием под открытым небом. Официальные представители ООН заявили, что не получали каких-либо предписаний по поводу сложившейся ситуацией и поэтому не могут принять участие в урегулировании инцидента.