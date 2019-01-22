МИД ФРГ назвал основные положения нового договора между Берлином и Парижем

Аахен, Германия, , 13:52 — REGNUM 22 января 2019 года лидеры Франции и Германии подписывают новый договор о сотрудничестве между государствами, получивший название Аахенский. Министерство иностранных дел Германии публикует на своем официальном веб-сайте 5 основных положений из содержания документа.

1. «Совместная работа на благо Европы»

Франция и Германия договариваются о более частых европейских встречах в будущем. Цель состоит в том, чтобы выработать как можно больше общих точек зрения и организовать как можно больше совместных заявлений министров. Оба государства таким образом выступают за суверенную, дееспособную Европу (под Европой МИД Германии имеет в виду Европейский Союз — прим. ИА REGNUM )

«Мы ставим нашу дружбу на службу сильной и дееспособной Европе. И это с конкретными решениями для повседневной жизни, которые могут быть передовыми для Europe United», — сказал по этому поводу министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

2. «Безопасность и развитие»

Оба государства будут продолжать развивать эффективность и согласованность в военной сфере. Вооруженные силы будут более тесно сотрудничать в совместных и европейских миссиях. В совместных проектах Германия и Франция будут развивать экспорт вооружений. В германо-французском Совете обороны и безопасности эти взаимные обязательства будут контролироваться политически.

Германия и Франция намерены установить более тесное партнерство со странами Африки. Основное внимание уделяется частному сектору, профессиональному обучению и расширению прав и возможностей африканских женщин. Отныне также планируется ежегодный германо-французский диалог с целью лучшего планирования и осуществления совместной международной политики развития.

3. «Объединенные нации»

Европа сильна только будучи единой. Это становится особенно ясным в Организации Объединенных Наций (ООН). Франция и Германия намерены добиваться оформления единой позиции Европейского союза при голосовании в ООН. Также они выступают за реформу Совета Безопасности ООН и назначение Германии постоянным членом этого органа.

4. «Молодежь, образование и исследования»

В договоре закрепляются программы мобильности молодежи и обмена. Германо-французское молодежное бюро, интегрированные культурные институты и цифровая платформа призваны усиливать этот обмен. В Германии будет уделяться большее внимание изучению французского языка, во Франции — немецкого. Признание школьных аттестатов должно быть облегчено. Интеллектуалы из обеих стран в будущем будут проводить совместные исследования.

5. «Безграничное сотрудничество и ведение хозяйства»

Обе страны намерены улучшить положение населения, проживающего вблизи совместной границы. Здесь планируется продвигать двуязычие, укреплять железнодорожное сообщение, а также цифровые связи. Совместный Совет экономических экспертов должен способствовать интеграции обеих экономик в «франко-германское экономическое пространство». Франция и Германия намерены совершенствовать инициативы городов-побратимов. После подписания Елисейского договора в 1963 год насчитывалось около 100 городов-побратимов, сегодня их уже около 2200.

Полный текст договора в оригинале можно прочитать на официальном сайте министерства иностранных дел Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание Аахенского договора состоится спустя 56 лет после заключения первого (Елисейского) договора о сотрудничестве между ФРГ и Францией, подписанного 22 января 1963 года канцлером Конрадом Аденауэром и президентом Шарлем де Голлем.

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