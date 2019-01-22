ВУЗам Индии выделят средства на квоту для «высокорожденных» индусов

Нью-Дели, , 15:37 — REGNUM Правительство Индии выделит дополнительное финансирование государственным высшим учебным заведениям страны для введения новой квоты для малообеспеченных индусов из высших каст. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Глава департамента высшего образования министерства развития человеческих ресурсов Р. Субрахманиям заявил, что правительство предоставит необходимое финансирование всем государственным учреждениям высшего образования. Тем не менее, на данный момент конкретная сумма еще не утверждена. По словам Р. Субрахманияма, до 31 января все государственные высшие учебные заведения Индии обязаны предоставить полную информацию о наличии свободных мест и необходимости дополнительной финансовой поддержки. Окончательный план финансирования будет разработан исходя из полученных сведений.

Напомним, что в начале января 2019 года кабинет министров Индии одобрил выделение 10% мест на государственной службе и в образовательных учреждениях для малоимущих индусов из высших каст. Годовой доход претендентов на получение места в пределах квоты не должен превышать 800 тысяч рупий (примерно 750 тысяч рублей). Набор по новой квоте в высшие учебные заведения начнется с 1 февраля 2019 года.