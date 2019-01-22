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Более половины граждан ЕС не верят, что могут влиять на решения властей

Политика

В среднем в ЕС показатель составляет 51%

Рим, 22 января 2019, 13:39 — REGNUM  Лишь 31% граждан Италии согласны с утверждением, что они могут повлиять на решения, принимаемые на уровне Евросоюза, передает Agenzia Italia во вторник, 22 января, со ссылкой на опрос Standard Eurobarometer.

В среднем в Евросоюзе этот показатель составляет 49%.

Больше всего граждан, полагающих, что они могут повлиять на решения ЕС, живут в Дании, Швеции и Германии (73%, 71% и 70% респондентов соответственно).

Наиболее пессимистично настроены, помимо итальянцев, также граждане Греции, Эстонии и Великобритании (19%, 22% и 33% соответственно).

Социологи опросили по 1000 граждан каждой из 28 стран ЕС, кроме Кипра, где вопросы были заданы 500 гражданам.

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