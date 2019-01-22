Центробанк Непала запретил индийские банкноты номиналом более 100 рупий

Нью-Дели, , 18:10 — REGNUM Центральный банк Непала 21 января издал циркуляр, запрещающий туристам, пребывающим в Непал, местным банкам и финансовым институтам хранение и обмен индийских банкнот, номинал которых превышает 100 рупий. Реформа стала ответом на ущерб, нанесенный населению страны в результаты проведения демонетизации в Индии в 2016 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», циркуляр также запрещает гражданам Непала вывозить индийскую валюту номиналом 200, 500 и 2000 рупий в какую-либо страну за исключением Индии. Аналогичным образом непальцем запрещается и ввоз соответствующих банкнот на территорию страны.

Запрет встретил жесткую критику со стороны предпринимательских кругов и представителей туристического бизнеса, утверждающих, что подобная мера серьезно навредит экономике страны и имиджу Непала, недавно запустившего программу «Приезжай в Непал».

Ежегодно в Непал приезжает 1,4 миллиона индийцев, из них 160 тысяч благодаря налаженному воздушному сообщению, при этом продолжительность пребывания в среднем составляет шесть дней. При этом расход средств на человека в среднем не превышает 160 долларов США.