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Центробанк Непала запретил индийские банкноты номиналом более 100 рупий

Политика

Центральный банк Непала издал циркуляр, запрещающий ношение, хранение и обмен индийских банкнот номиналом 100 рупий

Нью-Дели, 22 января 2019, 18:10 — REGNUM  Центральный банк Непала 21 января издал циркуляр, запрещающий туристам, пребывающим в Непал, местным банкам и финансовым институтам хранение и обмен индийских банкнот, номинал которых превышает 100 рупий. Реформа стала ответом на ущерб, нанесенный населению страны в результаты проведения демонетизации в Индии в 2016 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», циркуляр также запрещает гражданам Непала вывозить индийскую валюту номиналом 200, 500 и 2000 рупий в какую-либо страну за исключением Индии. Аналогичным образом непальцем запрещается и ввоз соответствующих банкнот на территорию страны.

Запрет встретил жесткую критику со стороны предпринимательских кругов и представителей туристического бизнеса, утверждающих, что подобная мера серьезно навредит экономике страны и имиджу Непала, недавно запустившего программу «Приезжай в Непал».

Ежегодно в Непал приезжает 1,4 миллиона индийцев, из них 160 тысяч благодаря налаженному воздушному сообщению, при этом продолжительность пребывания в среднем составляет шесть дней. При этом расход средств на человека в среднем не превышает 160 долларов США.

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Зарубежная хроника
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