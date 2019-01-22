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Индия инвестировала в строительство жилых домов в Шри-Ланке

Политика

Жилые дома, построенные в рамках индийской программы инвестирования в развитие жилищного фонда Шри-Ланки «Индийское жилье», были введены в эксплуатацию

Нью-Дели, 22 января 2019, 17:33 — REGNUM  В рамках программы инвестирования Индии в развитие жилищного фонда Шри-Ланки «Индийское жилье» в районе Нувара Элия было построено, введено в эксплуатацию и передано в собственность новым владельцам 150 жилых домов. Церемония открытия жилого комплекса была проведена представителями местных властей совместно с заместителем верховного комиссара Индии в Шри-Ланке Шилпаком Амбуле.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломобо Пейдж», в своей речи Шилпак Амбуле отметил, что общая сумма гранта, предоставленного Индией Шри-Ланке в рамках проекта «Индийское жилье», составила 350 миллионов долларов США. Он также отметил приверженность правительства и народа Индии идти вместе со своими соседями по пути мира и процветания.

На строительство жилого комплекса, состоящего из 150 домов, было потрачено 2,5 миллиона долларов. Жилье полностью обеспечено доступом к электричеству и чистой воде, а также оборудовано дорожной инфраструктурой и детскими площадками.

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Зарубежная хроника
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