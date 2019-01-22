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Пакистанские военные атаковали индийские посты на Линии контроля на границе

Политика

Индийские войска сумели отразить атаку

Нью-Дели, 22 января 2019, 13:37 — REGNUM  Войска Пакистана атаковали индийские пограничные посты и заставы на линии контроля в районах Катхури и Раджуа штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар), тем самым нарушив режим прекращения огня. Индийские войска сумели отразить атаку и нанести ответный удар. Сообщения о жертвах пока отсутствуют.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», данное нападение стало шестым актом агрессии Пакистана в период с 15 января 2019 года. В результате первой атаки пакистанский снайпер застрелил одного из офицеров командования индийской пограничной службы.

В ходе нападений на Линию контроля пакистанские войска использовали минометы для обстрела застав и прилегающих деревень. Помимо сектора Наушера района Раджури, ежедневные атаки приходятся также на территорию вблизи города Пунч.

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Зарубежная хроника
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