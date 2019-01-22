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59 боевиков ликвидированы на Синайском полуострове

Политика

Масштабная военная операция армии Египта на Синайском полуострове, в дельте Нила и на границе с Ливией проводится с 9 февраля 2018 года

Каир, 22 января 2019, 13:28 — REGNUM  В ходе ряда спецопераций на Синайском полуострове, которые за последние недели провели военные и полиция Египта, были уничтожены 59 экстремистов. Такая информация содержится в распространённом сегодня, 22 января, заявлении Вооружённых сил страны.

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Также были изъяты и уничтожены большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, несколько десятков транспортных средств, средства связи, несколько укрытий боевиков.

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Без потерь в ходе столкновений с боевиками со стороны военных Египта не обошлось. Погибли семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна группа боевиков на Синайском полуострове была уничтожена в середине января силами безопасности Египта. В ходе перестрелки на заброшенной ферме в городе Эль-Ариш были убиты пятеро исламистов. Полицейские захватили склад оружия и боеприпасов.

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