Премьер-министр Индии: экономика страны — самая быстрорастущая в мире

Нью-Дели, , 15:24 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего видео обращения к работникам избирательных комиссий назвал Индию самой быстрорастущей экономикой в мире. Он также указал на то, что за период его руководства страной Индия из страны «скандалов» превратилась в страну «новых проектов и инноваций», из «страны с высокой инфляцией и низкими темпами роста», в страну с кардинально противоположными показателями.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», премьер-министр отметил мужество сил обеспечения безопасности и содействие простых граждан в деле победы над маоистскими группировками. По словам Нарендры Моди, сегодня из общенациональной угрозы маоисты превратились в проблему нескольких районов страны.

Кроме того, премьер-министр заявил, что, по сравнению с 2014 годом, охват санитарно-гигиеническими услугами по стране вырос с 38% до 98%. Он также добавил, что активно решается проблема электрификации страны.