В рядах правящей партии Индии наметился раскол

Нью-Дели, , 14:05 — REGNUM Участие таких видных членов правящий партии Индии Бхарат Джаната Парти (БДП) как бывший министр финансов Индии Яшвант Синха, бывший министр коммуникаций и информационных технологий Индии Арун Шоури, а также бывший министр здравоохранения и благосостояния семьи Индии Шатругхан Синха, в митинге объединенной оппозиции в столице штата Западная Бенгалия, городе Калькутте, привело к углублению внутреннего раскола БДП.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», политики в ходе митинга выступили против правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди с обвинениями в фальсификации статистических данных и установлении диктаторского режима в стране.

Официальный представитель БДП Раджив Пратап Руди назвал переметнувшихся политиков «оппортунистами», которые состояли в партии «только ради того, чтобы пользоваться льготами и преимуществами членов парламента». Он также пообещал, что партия примет соответствующие меры в отношении «перебежчиков».