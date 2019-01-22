Вторник, 22 Января 2019 года
13:35:26 МСК

В Кремле прокомментировали инициативу Володина по изменению Конституции

Политика

Инициатива спикера Госдумы относительно баланса ветвей российской власти на сегодняшний день еще не конкретизирована

В Кремле прокомментировали инициативу Володина по изменению Конституции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 22 января 2019, 13:23 — REGNUM  В Кремле на сегодняшний день не готовы дать оценку высказываниям спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего внести изменения в российскую Конституцию. Об этом 22 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, инициатива Володина, касающаяся полномочий ветвей российской власти, на сегодняшний день еще не конкретизирована.

«Поэтому пока здесь преждевременно говорить о какой-то позиции», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу необходимости внесения изменений в Основной закон страны, в частности, касающихся расширения полномочий Федерального Собрания.

Читайте также: Володин: Сегодня в Конституции РФ отсутствует должный баланс ветвей власти

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов рассказал, как сбалансировать власть в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить