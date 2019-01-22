В Кремле прокомментировали инициативу Володина по изменению Конституции

Москва, , 13:23 — REGNUM В Кремле на сегодняшний день не готовы дать оценку высказываниям спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего внести изменения в российскую Конституцию. Об этом 22 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, инициатива Володина, касающаяся полномочий ветвей российской власти, на сегодняшний день еще не конкретизирована.

«Поэтому пока здесь преждевременно говорить о какой-то позиции», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу необходимости внесения изменений в Основной закон страны, в частности, касающихся расширения полномочий Федерального Собрания.

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