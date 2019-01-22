Япония представила новые доказательства в инциденте с корейским радаром

Токио, , 13:29 — REGNUM 21 января правительство Японии опубликовало аудиозапись с патрульного самолета Морских сил самообороны. В ней экипажем подтверждается направление южнокорейским эсминцем радара управления огнем на японский самолет 20 декабря. По сообщению японского информационного агентства «Джиджи», министерство обороны Японии также опубликовало свое «окончательное заявление» об инциденте, в котором выразило намерение остановить переговоры с Южной Кореей по этому вопросу, так как «проводить консультации с корейской стороной стало затруднительно, и Республика Корея объективно не воспринимает факты».

«Мы надеемся, что это заявление предотвратит появление подобных инцидентов в будущем и не помешает сотрудничеству между двумя странами», — сообщают источники министерства.