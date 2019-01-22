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Япония выступит за установление правил электронного обмена данными в ВТО

Политика

Премьер-министр Японии выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Токио, 22 января 2019, 13:44 — REGNUM  23 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме. В ходе запланированного выступления премьер-министр внесет предложение об установлении правил электронного обмена корпоративными и персональными данными в рамках ВТО (Всемирной торговой организации).

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», премьер считает, что обмен данными через интернет или при помощи искусственного интеллекта представляет собой новый двигатель экономического роста, поэтому его нельзя оставлять без внимания.

«Электронные данные сравнимы с «современной нефтью». Теперь они главные двигатели роста», — уверяет Абэ.

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Зарубежная хроника
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