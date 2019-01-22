Гондурасцы требуют отставки президента Хуана Орландо Эрнандеса

Тегусигальпа, , 14:11 — REGNUM Сотни гондурасцев вышли на митинг с требованием отставки президента Хуана Орландо Эрнандеса. Протестующие называют его переизбрание на новый президентский срок в 2017 году «мошенничеством».

Как сообщило венесуэльское агентство «Telesur», участники акции собрались у здания посольства США в Тегусигальпе. Они скандируют, что США, поддержав нынешнее правительство, осуществили вмешательство в дела Гондураса.

Организатором акции протеста стало движение «Гражданское действие против диктатуры в Гондурасе», в состав которого входят партии, которые находятся в оппозиции действующему правительству. Лидеры партий призвали жителей Гондураса выйти на улицы и принять участие в общенациональных протестных маршах, запланированных партией на всю неделю с 21 по 26 января.

Экс-кандидат в президенты от Либеральной партии Луис Селайя заявил, что уход с президентского поста Эрнандеса — необходимое условие для возврата мира и контроля за ситуацией в стране.

«Свободная партия», в свою очередь, призвала к забастовке 27 января в знак протеста против незаконного переизбрания на новый срок президента Эрнандеса.

Гондурас находится в общественно-политическом кризисе. Поводом к его началу послужило переизбрание на второй президентский срок Хуана Орландо Эрнандеса на выборах 26 ноября 2017 года. Его переизбрание стало возможным в результате изменения положений Конституции страны. До 2017 г. Конституция Гондураса запрещала повторное избрание действующего главы государства.