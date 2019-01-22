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Путин и Абэ начнут переговоры в 14:00 по Москве — Песков

Политика

Затем последуют российско-японские переговоры в расширенном составе

Путин и Абэ начнут переговоры в 14:00 по Москве — Песков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Москва, 22 января 2019, 13:11 — REGNUM  После встречи на высшем уровне в Москве президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ сделают заявление для журналистов. Об этом сообщил 22 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, приватная беседа Путина и Абэ должна начаться сегодня, 22 января, в 14:00 по Москве.

«Затем последуют российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака», — сообщил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Москву прибыла его супруга и большая делегация представителей Японии.

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Российско-японские отношения
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