Теракт у школы в Колумбии повстанцы считают ответом на агрессию властей

Буэнос-Айрес, , 13:43 — REGNUM 21 января леворадикальная повстанческая группировка «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО) официально взяла на себя ответственность за организацию теракта у полицейской академии в колумбийской столице, в результате которого погиб 21 и получили ранения 68 человек. Соответствующее заявление было сделано официальным представителем группировки.

Как сообщило венесуэльское агентство «Telesur», из заявления следует, что теракт стал ответом на военные действия, развёрнутые правительственными войсками во время перемирия, объявленного АНО в одностороннем порядке на время рождественских и новогодних праздников.

Как заявляет АНО, 25 декабря правительственная армия разбомбила лагерь повстанцев, в результате бомбардировки также погибла крестьянская семья, в момент обстрела находившаяся рядом с лагерем.

«Получается очень несоразмерно, когда правительство нас атакует и при этом полагает, что мы не вправе принять меры самообороны» — заключается в сообщении.

В документе отмечается, что несмотря на агрессивные действия со стороны правительства, руководство АНО так же, как и раньше прилагает усилия по достижению мира в Колумбии.

«Президент Дуке, мы хотим заявить Вам, что для Колумбии будущее — это не тропа войны, это — мир, поэтому мы напоминаем: лучшее, что Вы можете сделать для своей страны, — это отправить на переговоры правительственную делегацию, чтобы обеспечить неразрывность мирного процесса», — призвали лидеры повстанцев президента Колумбии.

Напомним, в результате теракта у кадетской школы им. Генерала Сантандера президент Колумбии Иван Дуке прервал мирный диалог с «Армией национального освобождения» и потребовал у правительства Кубы, где проходили переговоры между правительством и партизанами, выдать участников переговоров от АНО колумбийским властям.