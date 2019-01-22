В составе Украины не будет регионов с особым статусом — Порошенко

Киев, , 13:11 — REGNUM Украина должна оставаться унитарным государством без каких-либо особых статусов её регионов, заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств, посвящённых «Дню соборности» страны, сообщило 22 января информационное агентство «УНН».

"Всем должно быть чётко понятно — Украина является унитарным государством, с одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, одиннадцатый пункт Минских соглашений — главного документа, регулирующего процесс преодоления конфликта в Донбассе, — гласит, что для реинтеграции региона Украина обязана провести конституционную реформу, и закрепить в основном законе особый статус данных территорий.

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