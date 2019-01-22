Вторник, 22 Января 2019 года
13:14:20 МСК

В составе Украины не будет регионов с особым статусом — Порошенко

Политика

Заявление президента Украины противоречит Минским соглашениям

Киев, 22 января 2019, 13:11 — REGNUM  Украина должна оставаться унитарным государством без каких-либо особых статусов её регионов, заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств, посвящённых «Дню соборности» страны, сообщило 22 января информационное агентство «УНН».

"Всем должно быть чётко понятно — Украина является унитарным государством, с одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, одиннадцатый пункт Минских соглашений — главного документа, регулирующего процесс преодоления конфликта в Донбассе, — гласит, что для реинтеграции региона Украина обязана провести конституционную реформу, и закрепить в основном законе особый статус данных территорий.

Читайте также: Демурин: Регионам Украины надо показать перспективу отделения от Киева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить