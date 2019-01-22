Президент Таджикистана сменил глав национальной авиакомпании и госбанка Политика Глава Таджикистана Эмомали Рахмон ранее выгнал двух руководителей с заседания правительсвта Душанбе, , 13:09 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил с должности главы национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимова и с должности председателя государственного банка «Амонатбонк» (Сбербанк) Рухулло Хакимзода, сообщили 22 января в пресс-службе главы государства. Высокопоставленные государственные служащие освобождены с занимаемых должностей за халатность. Главой «Таджик Эйр» назначен Дилшод Исматуллозода. Председателем «Амонатбонка» назначен Сироджиддин Икроми. Отметим, Дилшод Исматуллозода ранее занимал должность заместителя руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана. Сироджиддин Икроми ранее занимал должность заместителя председателя Национального банка Таджикистана. Читайте ранее в этом сюжете: Президент Таджикистана раскритиковал работу государственной авиакомпании

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