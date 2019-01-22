В Кремле прокомментировали записи с «прослушкой» Дерипаски

Москва, , 13:02 — REGNUM В Кремле ещё не успели ознакомиться с записями «прослушки» бизнесмена Олега Дерипаски, которые в сеть выложил блогер Алексей Навальный. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Тема точно не кремлёвская», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, накануне, 21 января, блогер Алексей Навальный на своём сайте опубликовал записи телефонных разговоров, один из голосов на которой якобы принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске. Речь идёт, как утверждается, о деле Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, которая в 2018 году пыталась скомпрометировать Дерипаску.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Алексей Навальный опубликовал «разоблачительное расследование» о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько. Блогер утверждал, что Приходько отдыхал на принадлежащей Дерипаске яхте, предъявив в качестве доказательств видеоматериал и фотографию со страницы некоей Насти Рыбки в Instagram.

Сам предприниматель назвал «расследование» Навального лживым и не имеющим никакого отношения к действительности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков очередной скандал с Навальным комментировать отказался.

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