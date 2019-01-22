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Шатдаун обрушивает рейтинг «морального лидера мира» Америки — конгрессмен

Политика

Имидж США, выстроенный на идее превосходства и исключительности, не подтверждается текущим шатдауном и связанными с ним издержками

Шатдаун обрушивает рейтинг «морального лидера мира» Америки — конгрессмен
Иллюстрация: Jacksonsun.com
Конгресс США

Вашингтон, 22 января 2019, 13:01 — REGNUM  Продолжающаяся блокировка работы правительства США пагубно сказывается на самом имидже этой страны, убежден конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл. Об этом он пишет на своей странице в соцсети Twitter 22 января:

«Я шел по Международному аэропорту Атланты, и два сотрудника администрации транспортной безопасности попросили меня «продолжать бороться». Я ответил, что очень сожалению, что им приходится проходить через это. А один из них сказал — «Да, но мы все еще работаем». Это просто чертовски разбило мое сердце. Это грех — заставлять человека работать без оплаты.

И становится только хуже. Шатдаун Трампа вредит не только кредитным рейтингам миллионов американцев, он разрушает кредитный рейтинг морального лидера всего мира — Америки. Кто вообще в аду не платит людям, которые работают?».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп поблагодарил госслужащих, работающих без зарплаты, и назвал их «великими патриотами».

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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