Шатдаун обрушивает рейтинг «морального лидера мира» Америки — конгрессмен

Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Продолжающаяся блокировка работы правительства США пагубно сказывается на самом имидже этой страны, убежден конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл. Об этом он пишет на своей странице в соцсети Twitter 22 января:

«Я шел по Международному аэропорту Атланты, и два сотрудника администрации транспортной безопасности попросили меня «продолжать бороться». Я ответил, что очень сожалению, что им приходится проходить через это. А один из них сказал — «Да, но мы все еще работаем». Это просто чертовски разбило мое сердце. Это грех — заставлять человека работать без оплаты.

И становится только хуже. Шатдаун Трампа вредит не только кредитным рейтингам миллионов американцев, он разрушает кредитный рейтинг морального лидера всего мира — Америки. Кто вообще в аду не платит людям, которые работают?».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп поблагодарил госслужащих, работающих без зарплаты, и назвал их «великими патриотами».