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Порошенко об особом статусе Донбасса: «Никаких федераций»

Политика

Гражданская война в Донбассе длится с 2014 года

Порошенко об особом статусе Донбасса: «Никаких федераций»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 22 января 2019, 12:49 — REGNUM  Власти Украины выступают против предоставления Донбассу особого статуса. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня соборности Украины в Киеве.

«Украина является унитарным государством… — заявил Порошенко. — Никаких федераций, никаких специальных статусов».

По его словам, Украина, согласно конституции, является «единой независимой и соборной».

Как ранее передавало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе, вспыхнувшая после госпереворота в Киеве, длится с 2014 года. Новые украинские власти направили нацбатальоны и армию против мирных жителей региона.

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Война в Донбассе
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