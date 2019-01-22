У посольства Японии в Москве задержаны демонстранты

Москва, , 12:47 — REGNUM В Москве полиция задержала участников протестной акции против передачи Японии Курильских островов, сообщил 22 января телеграм-канал «Красная Москва».

В подтверждение размещена видеозапись, на ней депутат Государственной думы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) требует отпустить задержанных. Однако сотрудники правоохранительных органов на призывы не реагируют.

«Отпустите», — скандирует толпа.

В следующем сообщении говорится, что задержанных доставили в ОВД Красносельское Москвы. На фотографии два человека содержатся за стеклом возле «уголка заявителя».

Протестное мероприятие проходит 22 января возле посольства Японии в Москве. На записи видно, что у стен посольства собрались десятки людей с флагами и плакатами.

Ранее сообщалось, что в столице России с визитом находится премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 22 января запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, основным вопросом на которой должно стать заключение мирного договора.

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