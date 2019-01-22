На Байконуре сменился глава управления представителя президента Казахстана

Байконур, Казахстан, , 12:48 — REGNUM Аким (глава) Кызыл-Ординской области Казахстана Крымбек Кушербаев подписал распоряжение о назначении Жасулана Абатова на должность руководителя управления по обеспечению деятельности специального представителя президента Казахстана в Байконуре, сообщает 22 января издание «Интерфакс-Казахстан».

С 2016 года Жасулан Абатов возглавлял управление делами акимата Кызыл-Ординской области. В 2013—2016 годах Абатов работал заместителем вышеуказанного управления.

Отметим, в настоящее время должность специального представителя президента Казахстана на комплексе «Байкоунр» занимает заместитель акима Кызыл-Ординской области Серик Кожаниязов.