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Крупные города Украины должны избавиться от маршруток — министр Омелян

Политика

Политик заявил о необходимости развивать коммунальный транспорт

Киев, 22 января 2019, 12:47 — REGNUM  Маршрутные такси должны исчезнуть из крупнейших городов Украины, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян 21 января в эфире «Пятого канала».

«Я убежден, что альтернативы большим автобусам в крупных городах нет. Маршрутки должны исчезнуть как класс — в Киеве, в Днепре (Днепропетровске), в Харькове их быть не может», — отметил он.

Министр пообещал, что в 2019 году на Украине появится множество новых маршрутов, по которым будут курсировать новые автобусы марки «Neoplan».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр Омелян заявил, что от 50 до 70% украинских перевозчиков работают незаконно, а проверка выявила более трёх тысяч неисправных маршруток.

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Автотранспортные перевозки
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