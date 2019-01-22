Крупные города Украины должны избавиться от маршруток — министр Омелян

Киев, , 12:47 — REGNUM Маршрутные такси должны исчезнуть из крупнейших городов Украины, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян 21 января в эфире «Пятого канала».

«Я убежден, что альтернативы большим автобусам в крупных городах нет. Маршрутки должны исчезнуть как класс — в Киеве, в Днепре (Днепропетровске), в Харькове их быть не может», — отметил он.

Министр пообещал, что в 2019 году на Украине появится множество новых маршрутов, по которым будут курсировать новые автобусы марки «Neoplan».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр Омелян заявил, что от 50 до 70% украинских перевозчиков работают незаконно, а проверка выявила более трёх тысяч неисправных маршруток.

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