Законопроект о Дне безоговорочной капитуляции Японии внесен в Госдуму

Москва, , 12:42 — REGNUM Законопроект о праздновании Дня безоговорочной капитуляции Японской империи — окончания Второй мировой войны (1945 год) внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. Дату предлагается отмечаеть 2 сентября каждого года.

«Внесение изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» исключает возможность предъявлять какие-либо новые претензии ни победителям (России) к побежденным (Японии), ни побежденным (Японии) к победителям (России), а также исключает противоречия с Конституцией Российской Федерации», — отмечает автор инициативы.

Акт о безоговорочной капитуляции не дает никакой возможности предъявлять какие-либо новые претензии ни победителям к побежденным, ни побежденным к победителям, а по акту о капитуляции такие возможности имеются указал Шерин.

По мнению парламентария, абзац одиннадцатый статьи 1.1 Федерального закона от 13.03.1995 № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» неправильно отражает суть победы России, одержанной над Японией и зафиксированной Актом о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г., противоречит отдельным статьям Конституции Российской Федерации, международному праву, умаляет саму победу, ущемляет конституционные права и достоинство граждан России.

Сегодня, 22 января, президент РФ Владимир Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который находится в России с рабочим визитом.

Накануне визита Абэ в РФ агентство Kyodo сообщило со ссылкой на правительственные источники, что премьер-министр Японии приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части Курил: Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. При этом, по мнению представителей администрации Абэ, передача двух других южных островов — Итурупа и Кунашира — на данном этапе выглядит нереалистично.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили праздновать День капитуляции милитаристской Японии