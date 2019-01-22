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Порошенко готовится подписать закон о юрисдикции религиозных общин

Политика

Закон гарантирует «исключительно мирные и добровольные переходы приходов», отметил он

Порошенко готовится подписать закон о юрисдикции религиозных общин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 22 января 2019, 12:39 — REGNUM  Закон об изменении юрисдикции религиозных общин, из-за которого Украинская православная церковь (УПЦ) может потерять свои храмы, в ближайшие дни подпишет украинский президент Петр Порошенко.

Он заявил о силе единства, которую показало создание раскольнической Православной церкви Украины. На днях будет подписан закон, гарантирующий «исключительно мирные и добровольные переходы приходов» в рамках определенной законом процедуры, сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января закон об изменении юрисдикции религиозных общин был принят украинским парламентом, а позже — подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием. В УПЦ заявляли, что этот закон направлен против канонической церкви, а его принятие — попытка переключить внимание жителей Украины незадолго до выборов.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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