В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Додона

Москва, , 12:38 — REGNUM Встреча президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона готовится на следующей неделе, заявил 22 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На следующей неделе готовится контакт с президентом Додоном», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, на встрече будут обсуждаться многие вопросы, в том числе торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Молдавии призвало молдавских экономических агентов отказаться от экспорта товаров в Россию из-за введенных российским правительством ограничений на ввоз товаров, следующих транзитом через Украину.

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