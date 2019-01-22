Украина требует постоянного присутствия наблюдателей в Керченском проливе

Киев, , 12:37 — REGNUM Наблюдатели от Германии и Франции должны размещаться в районе Керченского пролива на постоянной основе. Это позволит Украине без помех маневрировать собственными судами в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом 22 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Если присутствие европейских наблюдателей будет не на постоянной основе, а разовым, то, когда европейцы будут находиться в караване, всё будет сделано согласно нормам международного морского права. А потом опять начнутся провокации. Если эта миссия будет на постоянной основе…, это позволит Украине фактически без помех маневрировать собственными судами в акваториях Черного и Азовского морей. Произойдет ли это? У меня есть определенные опасения», — сказал Тука.

Он также сообщил, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко подпишет указ о расширении санкций в отношении российских компаний.

«В последнем санкционном списке, который был утвержден Совбезом, в том числе есть компании, которые фигурируют в такой деятельности. Пока указ президентом не подписан, но в ближайшие дни он будет подписан. Сотрудничество с нашими международными партнерами даёт свои эффекты», — добавил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддержала предложение канцлера Германии Ангелы Меркель установить международный мониторинг ситуации на входе через пролив в Азовское море. Так, президент России Владимир Путин согласился на введение в регион наблюдателей из Германии и Франции.

По его словам, президент РФ согласен даже на расширенный вариант наблюдательной миссии представителей ЕС.

Напомним, в конце 2018 года Германия и Франция предложили Киеву и Москве свои услуги в качестве посредников для разрешения ситуации в Кeрченском проливе. Страны-подписанты нормандского формата переговоров считают, что происходящее может привести к «тяжелому кризису» в бассейне Азовского моря.