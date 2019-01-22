Президент Боливии огласит итоги 13 лет своего пребывания у власти

Ла-Пас, , 12:37 — REGNUM 22 января президент Боливии Эво Моралес выступит перед Многонациональным законодательным собранием страны, поводя итоги 13 лет своего пребывания во главе государства, сообщает агентство Prensa Latina.

В конце минувшей недели Моралес сообщил, что в отчете сравнит 13 лет его власти с предыдущими 180 годами истории независимой Боливии. Также президент решит, кто из министров его правительства продолжит работу в этом году. По уже сложившейся традиции, весь кабинет министров подает в отставку 22 января, ожидая, чьи имена будут утверждены на новый срок.

Побивший рекорд пребывания во главе Боливии Эво Моралес стал президентом 22 января 2006 года. В этом году он собирается баллотироваться в президенты в четвертый раз несмотря на то, что Конституция страны позволяет занимать должность президента только два срока подряд. Моралес получил разрешение Высшего избирательного суда на очередное участие в выборах.

Праймериз состоятся 27 января 2019 года. Всеобщие выборы в Боливии намечены на октябрь. Боливийская оппозиция намерена обратиться к Организации американских государств с просьбой применить Межамериканскую демократическую хартию, чтобы помешать очередному выдвижению Моралеса.

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